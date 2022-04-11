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    Brezilya'da teknik direktör, kadın hakeme kafa attı

    Brezilya alt liglerinde Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki maçta maçta büyük bir skandala imza atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 21:33
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 21:37
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    Brezilya'da teknik direktör, kadın hakeme kafa attı

    Alt liglerde yaşanan şiddet olayları her geçen gün artarken Brezilya'da yeni bir olay yaşandı.

    Kadın hakeme kafa attı

    Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki maçta konuk ekibin teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakeme kafa attı.

    "Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor, dava açacağım"

    Karşılaşmanın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soriano, "Ona saldırmadım, yalan söylüyor. İsterse karakola gidelim. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım" dedi.

    Brezilya'da teknik direktör, kadın hakeme kafa attı VİDEO

    Brezilya da teknik direktör, kadın hakeme kafa attı #1

    Brezilya da teknik direktör, kadın hakeme kafa attı #2

    Brezilya da teknik direktör, kadın hakeme kafa attı #3


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