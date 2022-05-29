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    Brezilya'da toprak kayması meydana geldi: 33 ölü

    Brezilya'da şiddetli yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Olayda 33 kişi öldü.
    • 29.05.2022 - 01:09
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    Brezilya'da toprak kayması meydana geldi: 33 ölü

    Brezilya’nın doğusunda yer alan Pernambuco eyaletinde etkili olan yağışlar sebebiyle toprak kayması meydana geldi.

    33 kişi hayatını kaybetti

    Pernambuco eyaleti Sivil Savunma yetkilileri Recife şehrinde toprak kayması nedeniyle 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken, valilik yaşanan felakette toplam can kaybının 33’e yükseldiğini bildirdi.

    Yağışların su baskınları ve sele neden olması sonucu eyalette en az bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirilirken, 14 okulun barınak olarak kullanıldığı ifade edildi.

    Brezilya'da toprak kayması meydana geldi: 33 ölü - Video

    ehre seyahat edilmesi şu anda tehlikeli"

    Recife Belediye Başkanı Joao Campos yaptığı açıklamada, şehre seyahat edilmesinin şu anda tehlikeli olduğunu bildirdi. Belediye Başkanı Campos ayrıca 3 binden fazla belediye çalışanının kurtarma çalışmalarında görev aldığını ifade etti.

    İHA'nın haberine göre, Brezilya federal hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan üzücü olayın ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun talimatıyla, bölge halkına destek olmak ve meydana gelen felaketi yerinde görmek amacıyla Brezilya Vatandaşlık Bakanı Ronaldo Bento ve Brezilya Turizm Bakanı Carlos Brito’nun bölgeyi ziyaret edeceği duyuruldu.

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