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    Brezilya'da uyuşturucu baskınında sahibiyle yere yatan köpek

    Sao Paulo'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisin yere yat ihtarına uyuşturucu satıcılarının köpeği de uyunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 11:11
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    Brezilya'da uyuşturucu baskınında sahibiyle yere yatan köpek

    Uyuşturucu kartellerinin merkezi konumundaki Latin Amerika'da uyuşturucu ile mücadele gücü Dise Americana bir çiftliğe operasyon düzenledi.

    Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti Hortolandia şehrinde uzun zamandır gözetlenen çiftlikte 1.1 ton esrar ele geçirildi.

    Baskında çöiftlikte bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

    O anlara ilişkin görüntüler ise gündem oldu.

    Köpek de şüphelilerle yere yattı

    Operasyona ilişkin görüntülerde polis, evde arama yapıldığı sırada yere yatırarak kelepçeledi.

    O esnada polisin yere yat ihtarına uyan uyuşturucu satıcılarının Rottweiler cinsi köpek de yere yattı.

    Şüpheliler ve köpeğin yan yana yerde yattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Brezilya'da uyuşturucu baskınında sahibiyle yere yatan köpek VİDEO

    Brezilya da uyuşturucu baskınında sahibiyle yere yatan köpek #1


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