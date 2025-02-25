Haber Merkezi
Brezilya'nın Manaus kentinde yaşanan bir olay dünya basınına yansıdı.
Manaus'un Kuzey Bölgesi'ndeki Novo Aleixo mahallesindeki Ibitiara Caddesi'nde yürüyen bir şahıs beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
YOL ÇÖKTÜ İÇİNE DÜŞTÜ
Bölgedeki bir eczanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde caddede yürüyen şahıs çöken yolun içine düştü.
Şahıs daha sonra kendi çabalarıyla çöken yoldan çıkmayı başardı.
O ANLAR KAMERADA
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken talihsiz adamın o anları böyle görüntülendi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış