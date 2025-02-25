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Brezilya'da yaya çöken kaldırımın içine düştü

Brezilya'da yaya çöken kaldırımın içine düştü Brezilya'da caddede yürüyen bir adam yolun çökmesiyle kendini beklemediği bir şekilde buldu. Talihsiz adamın o anları böyle görüntülendi.