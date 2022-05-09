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    British Airways, yaz uçuşlarını azalttı

    Firma, uçuş programının yüzde 10'unu gerçekleştiremeyecek. İcra Kurulu Başkanı Doyle, yeniden yapılandırma sorunlarıyla karşılaştıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 09:24
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    British Airways, yaz uçuşlarını azalttı

    Londra merkezli hava yolu şirketi British Airways, yaz mevsimi öncesi zor günler geçiriyor.

    Şirket, koronavirüs salgını döneminde seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalınca yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

    Uçuşların yüzde 10'unu yapamayacaklar

    Personel eksikliği yaşayan British Airways, bu yaz daha az uçuş gerçekleştirmek zorunda kalacak.

    Financial Times'ın haberine göre, İngiliz hava yolu firması, mart ve ekim ayları arasında uçuş programlarının yüzde 10'unu kesmeyi planlıyor.

    British Airways: Sorunlar var

    British Airways İcra Kurulu Başkanı Sean Doyle, yeniden yapılanmanın zorlu olduğuna dikkati çekti.

    Doyle, "ABD'li taşıyıcılar sürecin başlarında benzer yeniden yapılandırma sorunları yaşadılar. Avrupa'da ve Birleşik Krallık endüstrisinde sistemin yeniden kurulup çalıştırılmasında sorunlar olduğunu görüyoruz." dedi.

    Southwest Airlines, JetBlue ve Alaska Airlines da bu yıl uçuş sayılarını azaltma kararı almıştı.

    British Airways, yaz uçuşlarını azalttı #1


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