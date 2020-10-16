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    Britney Spears'ın fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü

    Sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımın ardından birçok takipçi, fotoğraftaki kişinin Spears olmadığını öne sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 16:44
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    Britney Spears'ın fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü

    Geçtiğimiz nisan ayında ruh sağlığı tedavisi gören ve hayranlarını korkutan Britney Spears, bir süredir sakin bir yaşam sürdürüyor.

    Spears, önceki gün Instagram hesabına eklediği bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi.

    İNANMAYANLAR ÇIKTI

    Şarkıcının bazı takipçileri kadının kendisi, erkeğin ise sevgilisi Sam Asghari olduğunu kabul etti.

    Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları da yüzleri görünmeyen kişilerin Spears ve Ashari olmadığını öne sürdü.

    Britney Spears ın fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü #1

    HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

    Fotoğraf, 38 yaşındaki şarkıcının takipçileri arasında tartışma yarattı.

    Britney Spears'ın hayranları, şarkıcı için "Başkasının fotoğrafını çekip paylaşmasaydın" şeklinde yorum yazdı.

    Britney Spears ın fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü #2

    "ONU GERÇEK HAYRANLARI TANIR"

    Bunu kabul etmeyen başka hayranları ise "O kadın Britney. Onu sadece gerçek hayranları tanır" yanıtlarını verdi.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları da fotoğraftaki kişinin şarkıcı olduğunu ancak onu omuzunda taşıyan kişinin sevgilisi değil, koruması olduğunu iddia etti.

    Britney Spears ın fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü #3

    Britney Spears ın fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü #4

    Britney Spears ın fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü #5

    Britney Spears ın fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü #6

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