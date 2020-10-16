Britney Spears'ın fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü

Sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımın ardından birçok takipçi, fotoğraftaki kişinin Spears olmadığını öne sürdü.

Geçtiğimiz nisan ayında ruh sağlığı tedavisi gören ve hayranlarını korkutan Britney Spears, bir süredir sakin bir yaşam sürdürüyor.

Spears, önceki gün Instagram hesabına eklediği bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi.

İNANMAYANLAR ÇIKTI

Şarkıcının bazı takipçileri kadının kendisi, erkeğin ise sevgilisi Sam Asghari olduğunu kabul etti.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları da yüzleri görünmeyen kişilerin Spears ve Ashari olmadığını öne sürdü.

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Fotoğraf, 38 yaşındaki şarkıcının takipçileri arasında tartışma yarattı.

Britney Spears'ın hayranları, şarkıcı için "Başkasının fotoğrafını çekip paylaşmasaydın" şeklinde yorum yazdı.

"ONU GERÇEK HAYRANLARI TANIR"

Bunu kabul etmeyen başka hayranları ise "O kadın Britney. Onu sadece gerçek hayranları tanır" yanıtlarını verdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da fotoğraftaki kişinin şarkıcı olduğunu ancak onu omuzunda taşıyan kişinin sevgilisi değil, koruması olduğunu iddia etti.