Bu mayoları giymek yasaklandı! Kurallara uymayan atılacak

Almanya’nın güneybatısında bulunan Baden-Württemberg eyaletindeki açık hava havuzlarında, hijyen gerekçesiyle yürürlüğe giren yeni kıyafet kuralları dikkat çekti.

Getirilen yeni kıyafet yasakların hijyen nedeniyle alındığı belirtildi. Hijyen kurallarına uymayan ziyaretçilerin, havuzdan uyarısız şekilde çıkarılacağı vurgulandı.

Uygulamanın amacı, artan sıcaklıklarla birlikte kalabalıklaşan havuzlarda bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek ve su kalitesini korumak.

BU KIYAFETLER YASAKLANDI

Yerel yönetimlerin aldığı karara göre, bundan böyle havuzlarda sadece özel olarak üretilmiş, vücuda tam oturan yüzme kıyafetlerine izin verilecek.

Uzun şortlar, tişörtler, pamuklu kumaştan yapılmış giysiler ya da günlük kıyafet tarzında kullanılan mayo benzeri giysiler kesinlikle yasak. Yetkililer, bu kıyafetlerin mikrop ve bakteri taşımaya elverişli olması nedeniyle yeni düzenlemeye gidildiğini belirtti.

Artı49'da yer alan habere göre, hijyen standartlarını artırmayı hedefleyen düzenlemeyle birlikte burkiniler ve geniş cepli bazı şort türleri artık yasaklandı.

Özellikle cepli şortların içinde ıslanan kağıt mendil gibi maddeler bulunması, diğer yüzücüler için rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Bazı genç erkeklerin mayo altına iç çamaşırı giymesi de hijyen riski olarak değerlendirildi ve bu uygulamaya da son verildi. Yüzme kıyafetleri yalnızca yüzme amaçlı ve uygun materyallerden üretilmiş olması kuralı sıkılaştırıldı.

UYMAYAN DIŞARI ATILACAK

Söz konusu düzenlemelere uymayan vatandaşların ise havuzdan çıkarılacağı net bir şekilde duyuruldu.

Aynı zamanda yetkililer, diğer açık hava havuzlarının da benzer kuralları hayata geçirmesinin beklendiğini belirtti.