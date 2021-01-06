Buckingham Sarayı’nda hırsızlık yapan personel hapse girdi

Çaldığı 37 eşyayı internet üzerinden değerinin çok altında satarak 7 bin 700 sterlin kazanan personele, 8 ay hapis cezası verildiği açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in başkent Londra’daki resmi konutu olan Buckingham Sarayı’nda 2015’ten beri mutfak personeli olarak çalışan Adamo Canto, Kraliyet'e ait toplam 100 bin sterlin (1 milyon lira) değerindeki eşyalı çaldığı gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çaldığı 37 eşyayı internet üzerinden değerinin çok altında satarak 7 bin 700 sterlin (77 bin lira) kazanan 37 yaşındaki Canto’nun, dün hapse girdiği açıklandı.

FOTOĞRAFLARI SATTI

Öte yandan, Canto’nun çaldığı eşyalar arasında Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton’ın imzalı fotoğrafları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyareti için düzenlenen ziyafetin bir fotoğraf albümü ve değerli madalyalar da bulunuyor.