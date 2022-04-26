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    Bulgaristan Başbakanı Petkov, maaşını Ukrayna'ya bağışladı

    Bulgar siyasetçi, "Her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum" dedi. Petkov, bağış dekontunu paylaştı.
    • 26.04.2022 - 09:15
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    Bulgaristan Başbakanı Petkov, maaşını Ukrayna'ya bağışladı

    Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Ukrayna'ya silah sağlanması için maaş bağışında bulundu.

    Petkov, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması siyasi ve toplumsal bir karar birliğine bağlıdır." dedi.

    "Toplumda uç görüşler paylaşılıyor"

    Paylaşımının devamında Petkov, "Toplumda bu konuda uç görüşler paylaşılıyor. Artık bu enerjiyi reel faaliyetlere dönüştürmek lazım." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna’ya silah gönderen birçok Avrupa ülkesinin ismini sayan Petkov, Bulgaristan’daki bazı endişelerin aksine, Rusya’nın bu ülkelere savaş açmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Söz söylemek kolay, iş yapmak zor"

    "Ukrayna’ya gerçekten yardım etmek isteyen her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum. Söz söylemek kolay, iş yapmak zordur."

    Bağışın dekontunu paylaştı

    "Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna’ya gerçek desteğe dönüşmeli." ifadesini kullanan Peykov, yaptığı bağışın banka dekontunu da paylaştı.

    Bulgaristan Başbakanı Petkov, maaşını Ukrayna ya bağışladı #1

    Ukrayna’ya silah yardımı tartışması

    Bu arada, Bulgaristan hükümetini oluşturan 4 siyasi gücün liderleri, parlamento kararına bağlı olması gereken Ukrayna’ya silah yardımının yollanmasına ilişkin görüş birliği sağlamak üzere toplantı yapacak.

    AA'nın haberine göre; Petkov, koalisyon ortaklarının temsilcileri ile yarın Kiev’e yapacağı ziyaret öncesi koalisyonun birliği için kritik hale gelen bu konuda görüş birliği sağlanmasını istediğini bildirmişti.

    Bulgaristan Başbakanı Petkov, maaşını Ukrayna ya bağışladı #2

    "Koalisyondan ayrılırız" tehdidi

    Koalisyon ortaklarından komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Ukrayna’ya silah gönderilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.

    Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Rusya’ya yaptırımların uygulanmasına da karşı çıkarak, "Ukrayna’ya tek bir Bulgar mermisinin yollanması durumunda biz koalisyondan ayrılacağız." demişti.


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