Bulgaristan, Ukrayna'nın silah talebini reddetti

Savunma Bakanı Stoyanov, "Ukrayna'ya hiçbir silah yardımında bulunmayacağız" dedi.

Ukrayna, Rusya ile savaşta Batılı ülkelerden silah talebinde bulunuyor.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, bu duruma ilişkin konuştu.

Stoyanov, Kiev yönetiminin bir kez daha Bulgaristan'dan ağır silah istediğini söyledi.

"Bakan olduğum sürece Ukrayna'ya silah yok"

Bu talebi tekrar geri çevirdiklerini anlatan Stoyanov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte, "Bakan olduğum sürece Ukrayna'ya silah yardımı yapılmayacak." dedi.

Talebin Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Vitaliyi Moskalenko'dan geldiğini ve anında reddedildiği aktaran Stoyanov, Bulgaristan Meclisi'nin daha önce Ukrayna'ya askeri teknik yardım kapsamında sadece silah onarımının yapılmasını öngördüğünü anımsatarak, "Ülkemiz Ukrayna'ya hiçbir silah yardımında bulunmayacak." diye konuştu.

Silah yardımı talebi daha önce de reddedildi

Bakan Stoyanov, şimdilik Bulgaristan’ın Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşa bulaşması konusunda herhangi bir riskin olmadığını da sözlerine ekledi.

Son derece eski ve bakımı yapılamayan MiG ve Su tipi Rus yapımı savaş uçakları kullanan Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten, eski hükümet ortağı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) baskısı yüzünden Bulgaristan daha önce de Ukrayna’nın silah yardımı talebini reddetmişti.

Sofya'nın katı tutumu

Eski Doğu Bloku ülkeleri, askeri hava filosunu yenilemek üzere elindeki Rus yapımı eski uçaklarını Ukrayna'ya verirken Bulgaristan, konuyla ilgili katı tavrını sürdürüyor.

Ülkenin doğusundaki Bezmer Hava Üssü'nde Bulgar Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 bombardıman uçağı, dün eğitim çalışmaları yaparken düşmüş, pilotu sağ kurtulmuştu.

Geçen yıl ise MiG-29 tipi bir Bulgar savaş uçağının Karadeniz'e düşmesi sonucu pilotu hayatını kaybetmişti.

Rusya'da yaşayan Bulgarlar seferberliğe çağrılabilir

Bu arada Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı seferberlik girişimini değerlendirirken, "Rusya, orada yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seferberliğe çağırabilir." dedi.

AA'nın haberine göre, Milkov, Sofya'da verdiği brifingde, "Çifte vatandaşı olan bu kişiler, Rusya Federasyonu topraklarında bulundukları sürece Rus pasaportları esas alınacak.

Rus pasaportu taşıdıkları sürece de seferberliğe çağrılmak üzere askerlik evrakları da onlara takdim edilebilir. Rus makamları onların yurt dışına çıkışlarını kolaylıkla engelleyebilir." ifadelerini kullandı.