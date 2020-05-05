Bulgaristan'da genç kız, 20'den fazla dudak dolgusu yaptırdı

Oyuncak bebek Barbie'ye özenerek 20'den fazla dudak dolgusu yaptıran genç kız, "Tek amacım dudağımın eşsiz olması" dedi.

Bulgaristan'da 22 yaşındaki genç kız, oyuncak bebek Barbie'ye özenip 20'den fazla dudak dolgusu yaptırdı.

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Andrea Ivanova'yı görenler şaşkına dönerken, genç kız daha fazla dolgu yaptırmayı planlıyor.

"DAHA FAZLA DOLGU YAPTIRMAK İSTİYORUM"

Kendisini gerçek bir Barbie olarak adlandıran Andrea Ivanova, "Bazı doktorlar bu büyüklüğün yeterli olduğunu düşünüyor, fakat ben daha fazla dolgu yaptırmak istiyorum" ifadelerini kullanan Ivanova, "Doktorum yeniden dolgu yapacağını fakat 2 ay beklemek zorunda olduğumu söyledi. Tek amacım dudağımın eşsiz olması." dedi.