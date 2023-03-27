Burkina Faso, France 24'ün yayınlarını durdurdu Ülkedeki yönetim, bir röportajı nedeniyle Fransız kanalının faaliyetlerini askıya almaya karar verdi.

AA & Ensonhaber

Fransa, sömürgeci geçmişinin ardından Afrika ile yeni ilişkiler kurmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1-5 Mart tarihlerini kapsayan, ancak beklentileri karşılamayan Afrika turu da bu girişimin bir parçası.

Paris yönetimi kıtadan istediğini alamazken, Fransa uzantılı yayın organlarının bölgedeki varlıkları da bir bir sona erdiriliyor.

Fransız medya kuruluşlarına karşı hamle

Mali'deki yönetim, kıtadaki darbe girişimlerinde rolü olduğu konuşulan RFI ve France 24 medya kuruluşlarının yayınlarını geçtiğimiz yıl askıya almıştı.

Benzer bir adım, şimdi de Burkina Faso tarafından atıldı. France 24 televizyonunun yayınları durduruldu.

Burkina Faso, France 24'ü engelledi

Karara gerekçe olarak, birkaç hafta önce bir El Kaide yetkilisiyle gerçekleştirilen röportaj gösterildi. Söz konusu televizyonun Afrika ülkesindeki tüm faaliyetlerine son verilmesi kararlaştırıldı.

"Programları zorunlu olarak askıya aldık"

AFP'nin aktardığına göre, Burkina Faso yönetimi şu açıklamayı yaptı:

France 24, antenlerini El Kaide'ye çevirerek terörist eylemlere meşruiyet alanı sunuyor.



Bu nedenle hükümet, tüm sorumluluğu üstlenerek ve ulusun üstün çıkarı adına, France 24 programlarının ulusal topraklarda yayılmasını zorunlu olarak askıya almaya karar verdi.

Fransız muhabir sınır dışı edildi

Afrika'ya yönelik yayınlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger, geçtiğimiz yıl 8 Şubat'ta Mali'den sınır dışı edilmişti.