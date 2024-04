Burkina Faso'da AKINCI TİHA dönemi: Devlet Başkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür

ensonhaber.com

Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den tedarik ettiği askeri ekipmanlarla güçlenmeye devam ediyor.

AKINCI TİHA'yı envanterlerine kattılar

Bayraktar TB2'nin ardından AKINCI TİHA da ülkede düzenlenen törenle envantere girdi.

Düzenlenen törende, Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore'nin de katılımıyla, son dönemde envanterlerine dahil ettikleri Bayraktar TB2 SİHA'ları da görücüye çıktı.



Bununla birlikte, Türk yapımı akıllı mühimmat TEBER, HGK, MAM-T ve MAM-L'nin de teslim alındığı belirtildi.

Burkina Faso'nun, AKINCI TİHA'larla birlikte toplam kaç hava aracı tedarik edeceği ise belirsizliğini koruyor.

"Milli SİHA'ların devreye girmesiyle tablo değişmeye başladı"

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AKINCI’nın Burkina Faso’nun envanterine girişiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Radikal örgütlere karşı yaşam mücadelesi veren Afrika’nın en yüksek terör tehditi altındaki ülkesi olan Burkina Faso, bugün Bayraktar AKINCI TİHA’ları törenle envanterine aldı. Burkina Faso’da her yıl binlerce masum sivil terör saldırılarında hayatını kaybediyor. Global Terorism Index 2022’ye göre dünyadaki terör saldırılarının %48’i Sahel bölgesinde düzenleniyor. Kara kıta Afrika’da her yıl on binlerce masum insan hayatını kaybederken, milyonlarca kişi evlerinden ve yurtlarından oluyor. Afrika’da Burkina Faso gibi birçok ülke parçalanmalarını önlemek ve masum vatandaşlarını korumak için savunma kabiliyetlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ile güçlendiriyor. Milli SİHA’ların devreye girmesiyle tablo değişmeye başladı. Devletler hakimiyetlerini güçlendirirken, masum insanlar ise geleceğe daha güvenle bakıyor.”