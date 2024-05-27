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Burkina Faso'da askeri hükümet 5 yıl daha görevde

Burkina Faso'da askeri hükümet 5 yıl daha görevde Burkina Faso'da, 2022'de başa geçen askeri hükümet, 5 yıl daha görev yapacak.