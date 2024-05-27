Burkina Faso'da askeri hükümet 5 yıl daha görevde

Eylül 2022'de gerçekleşen askeri darbeyle başlayan geçiş hükümetinin bilançosunu değerlendirmek amacıyla başkent Vagadugu'da düzenlenen ulusal diyalog toplantıları sona erdi.
Askeri hükümet, 5 yıl daha görevde
Sivil toplum temsilcileri, din adamları ve siyasilerle yapılan görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmaya göre, askeri hükümet 2 Temmuz'dan itibaren 60 ay (5 yıl) daha görevde kalacak.
Anlaşmaya göre, mevcut Cumhurbaşkanı Yüzbaşı İbrahim Traore, 5 yıl sonra yapılacak demokratik seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilecek.
Traore, 30 Eylül 2022'de gerçekleştirdiği darbeyle yönetimi Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'dan devralarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Damiba ise Ocak 2022'de, dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek iktidara gelmişti.
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