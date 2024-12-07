Burkina Faso'da hükümet feshedildi

AA & Ensonhaber

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnamede Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin hükümeti feshettiği ve Başbakan Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela'yı görevden aldığı kaydedildi.

Kararnamede Tambela'nın neden görevden alındığı belirtilmezken kabinenin yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği vurgulandı.

BAŞBAKAN OLARAK ATANMIŞTI

Tambela, Traore'nin Eylül 2022'de yönetime el koymasından kısa süre sonra Ekim 2022'de başbakan olarak atanmıştı.