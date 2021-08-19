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    Burkina Faso’da silahlı saldırı: 47 ölü, 19 yaralı

    Sivillere eşlik eden askeri konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 30’u sivil, 14’ü asker ve 3 gönüllü olmak üzere toplam 47 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 08:30
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    Burkina Faso’da silahlı saldırı: 47 ölü, 19 yaralı

    Burkina Faso'da sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılar devam ediyor.

    Burkina Faso İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan Seno eyaletinin Gorgadji komünü yakınlarında sivillere eşlik eden askeri konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 30’u sivil, 14’ü asker ve 3 gönüllü olmak üzere toplam 47 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Açıklamada, "Siviller, savunma ve güvenlik güçleri (FDS) unsurları ve anavatan savunması için gönüllülerden (VDP) oluşan karma bir konvoy ile Gorgadji'ye 25 kilometre uzaklıkta bir terör saldırısının hedefi oldu” denildi.

    58 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin Arbinda’ya giden sivillere korumakla görevli olduğu aktarılırken, 58 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Öte yandan 4 Ağustos'ta Nijer sınırına yakın Burkina Faso’nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda, 15 asker, 11 sivil ve 4 gönüllü olmak üzere toplam 30 kişi hayatını kaybetmiş, 9 Ağustos'ta ise ülkenin kuzeybatısındaki Mali sınırına yakın bir noktada düzenlenen saldırıda 12 asker ölmüş, 8 asker de yaralanmıştı.

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