Bushnell'in eylemi sonrası ABD gazilerinden İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki ABD'de barış yanlısı savaş gazileri, kendisini yakan Amerikalı asker Aaron Bushnell'in eyleminin kendilerini çok etkilediğini kaydederek İsrail'in "soykırımına" ve ülkelerinin buna verdiği desteğe karşı çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

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AA & Ensonhaber

Missouri merkezli "Barış İçin Gaziler (VFP)" adlı kuruluşun Ulusal Direktörü Mike Ferner ve ABD ordusunda 29 yıl askerlik yapmış ve ardından ordunun dışişleri bünyesinde 16 yıl diplomat olarak görev yapmış olan Ann Wright, Bushnell'in eylemi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vietnam Savaşı sırasında yaralı ABD askerlerini tedavi eden bir hastanede görev yaptığını belirten Ferner, savaşın gerçek yüzünü gördükten sonra ordudan bilinçli bir şekilde ayrıldığını ve son 10 yıldır barış aktivisti olarak çalıştığını ifade etti.

Ferner, şu anda başkanlığını yürüttüğü VFP'nin ülke genelinde 100'den fazla ofise ve 3 binden fazla üyeye sahip olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sokak protestolarından Kongre'deki oturma eylemlerine kadar bir dizi barış yanlısı gösteriye katıldıklarını vurguladı.

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Bushnell'in, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği eylemi "gerçekten anlayışla karşıladığını" ifade eden Ferner,

Kişisel olarak beni çok etkiledi ve muhtemelen çoğu üyemizi de benzer şekilde etkiledi çünkü hepimiz orduda görev yaptık ve savaşın insanlara ne yaptığını gördük.

şeklinde konuştu.

"Bushnell'in aklı başındaydı, onu gerçekten saygıyla selamlıyoruz"

Ferner, 11 Eylül sonrası ABD'nin Irak'ı işgaline tepki olarak kendisinin de 35 gün açlık grevi yaptığını hatırlatarak şöyle devam etti:

Birinin neden Aaron Bushnell'in yaptığı gibi gerçekten sert bir önlem almak istediğini anlayabiliyorum. Onun yaptığını asla yapamazdım. Onun inanılmaz derecede cesur olduğunu düşünüyorum. Ama sanırım üyelerimiz, hükümetin insanlara neler yaptığını görmenin ve bu konuda gerçekten yeterince bir şey yapamayacağını hissetmenin son derece sinir bozucu ve çıldırtıcı olduğu gerçeğini anlayabilirler. Üyelerimizin yüzde 100'ünün Bushnell'in cesur biri olduğuna inandığını düşünüyorum.

Bushnell'in aklı başında, ne yaptığını bilen ve dünyayı daha iyi bir yer yapmayı umursayan bir genç olduğunu belirten Ferner, "Bu yüzden onu gerçekten saygıyla selamlıyoruz." dedi.

Ferner, öte yandan Bushnell'in "canını kurban ederek" gerçekleştirdiği cesur eyleminin, "utanılacak şekilde" Kongre'deki siyaset yapıcıların fikrini değiştirmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek "Çok azı dışında Kongre'deki politikacılar bir balonun, tuhaf bir gerçekliğin içinde yaşıyorlar." diye konuştu.

Bushnell'in cesur eyleminin ABD'deki ve dünyadaki insanları barış için daha fazla motive edeceğini vurgulan Ferner, "İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkmak için" liderlere yapılacak baskıyı artıracağını ifade etti.

"Bunun bir soykırım olduğuna şüphe yok"

Ferner, İsrail'in yaklaşık 5 aydır Gazze'ye saldırılarının "akılalmaz" derecede korkunç olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

Bunun bir soykırım olduğuna şüphe yok. Meşru müdafaa bahanesinin arkasına saklanan herhangi biri ya bir yanılsama içindedir ya kendisiyle dalga geçiyordur ya da kamuoyuna yalan söylüyordur. Bütün seçenekler bunlar eğer bunun meşru müdafaa olduğunu söyleyecekseniz. Bu bir soykırımdır. İsrail hükümeti Filistinlilerden uzun zamandır kurtulmak istiyordu, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve onun çılgın yönetimi şimdi bunu bir fırsat olarak kullanıyor ve bu işin en kötü tarafı da biz (ABD) bunu finanse ediyoruz.

Bu bağlamda İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak 118 kişiyi öldürmesine ilişkin de "Çok barbarca, İngilizcede bunu tarif edecek kelime bulamıyorum." diyen Ferner,

Olabildiğince insanlık dışı ve canavarca bir şey düşünmeye çalışıyorsunuz ve bir yardım kamyonundan yiyecek almaya çalışan yüzlerce insanı öldürmek gibi bir şey buluyorsunuz. Bu akılalmaz bir şey. Eğer insanlar şu ana kadar İsrail hükümetini ne olduğunu hala görmedilerse, buna dikkat etmiyorlar demektir.

dedi.

Ferner, ülkedeki çoğunluğun ABD hükümetinin İsrail'i finanse etmesinin yanlış olduğunu düşündüğüne işaret ederek "Bu da aslında demokrasiye sahip olmadığımızı gösteriyor çünkü bu ülkede insanların çoğunluğunun istediği şeylerle, yapılanlar aynı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre'dekilerin tek derdinin "tekrar seçilmek" olduğunu ve bu nedenle Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile savaşlardan ve İsrail'e silah yardımından milyarlar kazanan silah endüstrisi gibi lobilerden para aldığını söyleyen Ferner, siyasetçiler için "Bu ülkede İsrail lobisine karşı duracak omurgaya sahip değiller." eleştirisini yaptı.

Ferner, "çılgın kundakçı" diye nitelediği savaş yanlısı lobicilere ve büyük şirketlere karşı ABD Anayasası'nın değişmesi gerektiğini belirterek

73 yaşındayım ve çılgın kundakçıların çıkardığı yangınları söndürmeye çalışmaktan artık yoruldum. Onlar, büyük çapta çıkardıkları yangınlar kadar İsrail Büyükelçiliği önündeki sokakta Aaron Bushnell gibi bireylerin kibritini de çakan kundakçılardır.

ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Gazze'ye devam eden büyük saldırısı gerçek anlamda bir soykırımdır"

ABD ordusunda görev yaptığı 29 yılın ardından albay rütbesiyle emekli olup dışişleri bünyesinde Güney Amerika, Orta Asya ve Afrika'da birçok ülkede 16 yıl büyükelçilik düzeyinde görev yaparken 2003'teki Irak işgalini protesto için istifa eden Ann Wright da İsrail'in Gazze’ye saldırısını "gerçek bir soykırım" şeklinde niteledi.

Wright, Hawaii'de yaşadığını, konuşmacı ve yazar olarak barış yanlısı gruplarla toplumun sesini başkentteki politika yapıcılara duyurmaya çalıştığını kaydederek

İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 140 gündür süren büyük saldırısı gerçek anlamda bir soykırımdır. ABD'nin Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımdaki suç ortaklığı da korkunç.

ifadelerini kullandı.

Toplumun, ABD'nin "İsrail'in soykırımını finanse etmesinden" dolayı çok öfkeli olduğunu söyleyen Wright, aylar süren protestolardan sonra Başkan Joe Biden yönetiminin yavaş yavaş değişmeye başladığını düşündüğünü dile getirdi.

Wright, ABD'nin önceki gün ilk kez Gazze'ye havadan attığı insanı yardımlar da dahil Biden yönetimini şu şekilde eleştirdi:

Nihayet Biden yönetimi, İsrail'e Hamas'ı yok etmeye devam ederken dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Şimdi ABD nihayet, stratejik ortağı İsrail, Gazze'ye hiçbir şekilde yiyecek ve ilacın girmesine izin vermediği ve insanlar artık açlıktan öldüğü için havadan yiyecek atıyor. Sonunda Biden yönetimi, İsrail'den bunu durdurması ve kalıcı bir ateşkes ilan etmesini açıkça talep etmek yerine, üzerine bir yara bandı yapıştırmaya ve Gazze'ye yiyecek bırakmaya karar verdi ki bu şimdiye kadar duyduğum en çılgınca şey.

ABD'nin, İsrail'den askeri eylemlerini sonlandırmasını istemek yerine Gazze'deki 2,3 milyon insana birkaç yüz bin küçük karton içinde yiyecek göndermesine tepki gösteren Wright, "Bu, Biden yönetiminden gelen çirkin ve acınası bir yanıttır." ifadesini kullandı.

Wright, özellikle bu "korkunç zamanda" İsrail'e desteğin durması gerektiğine işaret ederek

Amerikan vatandaşları için mesajım, Biden yönetimine İsrail devletini ve onun onlarca yıldır yaptığı suç eylemlerini desteklemeyi bırakması için baskı yapmaya devam etmeliyiz.

dedi.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere de seslenen Wright,

Size kalplerimizi gönderiyoruz, yanınızdayız. Ülkemizin İsrail'e verdiği desteği durdurmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu ancak İsrail'in size uyguladığı bu çirkin, yasa dışı ve ahlaksız abluka ve saldırılarla her gün bu kadar derinden acı çeken sizler için bu küçük bir teselli.

şeklinde konuştu.

"(Bushnell'in) Ölümünün çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum"

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan Aaron Bushnell'in, "korkunç ve görünür" bir şekilde Biden'ın Gazze politikasını protesto ettiğini belirten Wright,

Ölümünün çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Daha fazla insanı, bu savaşın, aslında savaştan ziyade İsrail'in Gazze halkına yönelik tek taraflı saldırılarının bitmesi yönünde harekete geçirdi.

dedi.

Wright, "Bu yüzden Aaron Bushnell'in ölümünün, Biden yönetimine meydan okuma çalışmalarımıza devam etmemiz için daha fazla vurgu ve ivme yarattığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2010'da İsrail'in Gazze'ye ablukasının kaldırılması için "Gazze Özgürlük Filosu"na ABD temsilcisi olarak katıldığını da hatırlatan Wright, bu yaz Avrupa'dan Gazze'ye hareket edecek önemli bir filo üzerinde çalıştıklarını ancak şu an fazla detay vermeyeceklerini kaydetti.

Emekli asker ve eski diplomat Wright, "Evet, Gazze filosu hayatta ve iyi durumda. Yakında bir eylem gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.