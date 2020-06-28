California'da dağıtım merkezine silahlı saldırı: 1 ölü

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Ulusal bir perakende zincirine ait olan dağıtım merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin California eyaletinde bir saldırgan, girdiği dağıtım merkezine silahla saldırdı.

Ulusal bir perakende zincirine ait olan dağıtım merkezinin antreposuna aracıyla dalan saldırgan, eline aldığı tüfek ile etrafındakilere ateş açarak dehşet saçtı.

1 ÖLÜ 4 YARALI

45 yaşındaki dağıtım merkezi çalışanı Martin Hari-Lozano, açılan ateşin ardından hayatını kaybetti. Antrepoda bulunan 4 çalışan ise yaralandı.

SALDIRDIĞI YERDE ÇALIŞIYORMUŞ

Polisin olaya müdahalesi ile silahla vurularak öldürülen 31 yaşındaki erkek saldırganın geçmişte dağıtım merkezinde çalıştığı belirtildi.