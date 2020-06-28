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    California'da dağıtım merkezine silahlı saldırı: 1 ölü

    Ulusal bir perakende zincirine ait olan dağıtım merkezine silahlı saldırı düzenlendi.
    • AA
    • 28.06.2020 - 14:20
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    California'da dağıtım merkezine silahlı saldırı: 1 ölü #1

    ABD'nin California eyaletinde bir saldırgan, girdiği dağıtım merkezine silahla saldırdı.

    Ulusal bir perakende zincirine ait olan dağıtım merkezinin antreposuna aracıyla dalan saldırgan, eline aldığı tüfek ile etrafındakilere ateş açarak dehşet saçtı.

    1 ÖLÜ 4 YARALI

    45 yaşındaki dağıtım merkezi çalışanı Martin Hari-Lozano, açılan ateşin ardından hayatını kaybetti. Antrepoda bulunan 4 çalışan ise yaralandı.

    SALDIRDIĞI YERDE ÇALIŞIYORMUŞ

    Polisin olaya müdahalesi ile silahla vurularak öldürülen 31 yaşındaki erkek saldırganın geçmişte dağıtım merkezinde çalıştığı belirtildi.

    California'da dağıtım merkezine silahlı saldırı: 1 ölü #2

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