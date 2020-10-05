Dolar
7.7685
0.1353%
Euro
9.1244
0.3056%
Altın
1892.46
-0.3606%
Borsa
1145.03
0%
G. Altın
472.524
-0.2838%
Bitcoin
83314.65
1.0362%
18ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 18 C
    California'daki orman yangınları rekor kırdı

    California'daki orman yangınları rekor kırdı

    ABD'nin California eyaletinde bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarda genişliği yaklaşık 16 bin 200 kilometre kareyi bulan rekor düzeyde alan yandı.
    • AA
    • 05.10.2020 - 06:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    California İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 2020 yangın sezonunda eyalette yanan ormanlık alanın son 3 yılda yanan toplam alandan daha fazla olduğu kaydedildi.

    "İNSANIN AKLINI ZORLUYOR, NEFESİNİ KESİYOR"

    California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Sözcüsü Scott McLean, yanan alanın Connecticut eyaleti büyüklüğünde olduğuna işaret ederek "Bu kadar büyük bir alanı kavramaya çalışmak insanın aklını zorluyor, nefesini kesiyor." ifadesini kullandı.

    California felaketi havadan görüntülendi-Video

    California daki orman yangınları rekor kırdı #1

    BİR YILDA 8 BİNDEN FAZLA YANGIN

    McLean, bu yıl şu ana kadar 8 bin 200’den fazla ormanı yangını yaşadıklarını kaydederek halen devam eden iki düzine yangın ile 17 bin itfaiye erinin de mücadele ettiğini belirtti.

    California daki orman yangınları rekor kırdı #2

    CALİFORNİA'DAKİ YANGINLARIN BİLANÇOSU

    Bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarda yaklaşık 16 bin 200 kilometre kare ile rekor düzeyde alanın yandığı, şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 400 ev ve binanın da yandığı bilgisi paylaşıldı.

    California’da her yıl eylül ile kasım arası en yoğun orman yangını sezonu olarak biliniyor.

    California daki orman yangınları rekor kırdı #3

    California daki orman yangınları rekor kırdı #4

    California daki orman yangınları rekor kırdı #5

    California daki orman yangınları rekor kırdı #6

    California daki orman yangınları rekor kırdı #7

    California daki orman yangınları rekor kırdı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir