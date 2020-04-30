Çalışanları Bezos'u evinin önünde protesto etti

Amazon çalışanları koronavirüse karşı güvensiz çalışma ortamını şirketin kurucusu Jeff Bezos'un evinin önünde protesto etti. Evin önüne 'Amazon çalışanlarını koru' yazıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada insanlar eve kapandı.

Buna karşın, internet üzerinden siparişlerde yoğunluk yaşanıyor.

İnternet siparişlerinin en yoğun olduğu şirketlerden biri de ABD'li e-ticaret şirketi Amazon geliyor.

ÇALIŞANLARI EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Şirket, artan siparişlere yetişmek için binlerce kişiyi işe alırken, çalışanlar salgın sürecinde yeterince sağlık önlemi alınmaması nedeniyle şirkete tepkili.

Bu nedenle dün bir grup Amazon çalışanı, çalışma ortamının iyileştirilmesi, koruyucu ekipman ve risk ödemesi taleplerini dile getirmek için şirketin kurucusu Jeff Bezos'un Washington DC'de bulunan 23 milyon dolarlık evinin önünde protesto düzenledi.

"AMAZON ÇALIŞANLARINI KORU"

Çalışanlar, Bezos'un evinin önüne devasa bir grafiti çizerek "Amazon çalışanlarını koru" yazdı. Bu sırada bölgeye polisin de geldiği ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığı öğrenildi.