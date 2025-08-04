Çamaşır suyu kokusu aldı, hayatının şokunu yaşadı! Meğer o hastalığın habercisiymiş

İngiltere’de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk babası Sam Suriakumar, hayatının şokunu yaşadı.

Şubat 2020’de işten eve dönerken Londra Metrosu’nda geçirdiği nöbetin ardından glioma türü beyin tümörü teşhisi kondu.

Sam, teşhis konmadan önce yaşadığı garip belirtilerden birinin, çevresinde olmayan bir amonyak ya da çamaşır suyu kokusunu algılamak olduğunu anlattı.

Başlarda bu kokunun karısı Sindhu’nun banyoyu temizlediği izlenimini edindiğini söyleyen Suriakumar, aslında bu semptomun vücudundaki ciddi sağlık sorununun habercisi olduğunu sonradan öğrendi.

Cleveland Clinic'e göre, Glioma, beyinde veya omurilikte oluşan bir tümördür.

Suriakumar hikayesini Beyin Tümörü Araştırması ile paylaştı ve şöyle yazdı:

"Şubat 2020'de tanıma giden günlerde bazı garip semptomlar yaşıyordum. Garip bir koku alıyordum ve gerçekten iyi hissetmiyordum.

Amonyak veya çamaşır suyu gibi bir kokuydu ve sanki bir temizlik maddesi ağzımı dolduruyormuş gibi hissettim. Artık bunu bir semptom veya 'aura' adı verilen bir uyarı işareti olarak biliyorum" dedi.

Çıkışa göre semptomları deneyimlemek için "Ayakta durmak için duvara yaslanmam gerektiğini hissettim, çok garip hissettim ama bunun hakkında fazla düşünmedim" dedi.

“Ertesi gün spor salonunda ağır bir ağırlık kaldırırken aynı kokuyu yaşadım. Çökecekmişim gibi hissettim ve ağırlığı düşürmek zorunda kaldım. Beynimde bir şeyler olduğuna dair tetikleyici bir uyarı olduğunu bilmiyordum." diye ekledi.

Metroda nöbet geçirdikten sonra hastaneye başvuran Suriakumar, acı gerçeği öğrendi.

"Bana söylediklerinde, yıkıldım. O kelimeleri bile anlamadım. Bana göre, bununla savaşma şansı yüzde sıfır olan ölüm anlamına geliyordu” diye devam etti ve aniden hayatının değiştiğini ekledi.

Daha sonra tümörün bir kısmının çıkarılması için ameliyat olan Suriakumar, 6 ayda bir kontrollerini yaptırıyor.