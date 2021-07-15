Cardi B'den üç yaşındaki kızına gerdanlık

Kızı Kulture'a pahalı çantalar ve mücevherler almasıyla gündeme gelen ve eleştirilerin hedefine oturtulan Cardi B, kızının üçüncü yaş gününde ona 124 bin dolarlık gerdanlık hediye etti.

Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, üç yaşındaki kızı Kulture için yine çok konuşulacak bir adım attı.

28 yaşındaki şarkıcı, kızının üç yaşına girdiği doğum gününde ona Cartier marka elmas gerdanlık hediye etti.

DEĞERİ 124 BİN DOLAR

Kendisi gibi rap şarkıcısı Offset (29) ile evli olan ve ikinci çocuğunu doğurmak için gün sayan Cardi B’nin kızına aldığı gerdanlığın fiyatının 124 bin dolar olduğu öğrenildi.

Elliot Elianette imzalı gerdanlık; Hermes çanta sembolü, Minnie Mouse şekli, Kulture adının K’sini ve Chanel logosunu üzerinde taşıyor.

HEDİYESİNİ ÇOK SEVDİ

Hayranları, bugüne dek kızına pek çok kez pahalı çanta ve mücevherler alması nedeniyle Cardi B’yi eleştirdi.

Cardi B de, çocukluğunda kendi sahip olamadıklarını çocuğuna almak istediğini söyleyerek kendini savundu.

“5 KEZ HAVUZA GİTTİM”

Şarkıcı, bir hayranının eleştirisine, “Evet, neden olmasın? Prenses partileri, sınırsız oyuncaklar, seyahatler, havuzlar... Kızım havuzu seviyor. Ben çocukluğumda sadece beş kez havuza gittim” diye cevap verdi.