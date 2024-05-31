Çarpıcı Ukrayna iddiası: Biden, Rusya'nın derinliklerine saldırı için 'gizlice' izin verdi ABD yapımı silahların Rus topraklarına saldırılarda kullanılmasının onaylandığı iddia edildi. Biden'ın talimatına ilişkin, "Ukrayna, Rus güçlerine saldırı düzenleyebilecek" denildi.

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Batı'nın verdiği silahlarla Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemek isteyen Ukrayna, birçok ülkeden henüz onay alamadı. Biden'ın ise sessiz sedasız yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ellerindeki Batılı silahlara rağmen Rus ordusunun saldırılarına karşılık veremediklerini söyledi.

Ancak Politico dergisi, ABD Başkanı Joe Biden için "ABD silahlarıyla Rusya'nın içlerine saldırı konusunda Ukrayna'ya gizlice izin verdi." diye yazdı.

"Ukrayna, Rus güçlerine saldırı düzenleyebilecek"

Amerikalı bir yetkilinin konuyla ilgili şu ifadelerine yer verildi:

Başkan, yakın zamanda ekibine, Ukrayna'nın Harkiv'de karşı ateş amacıyla ABD silahlarını kullanabilmesini sağlamaları talimatını verdi. Böylece Ukrayna, Rus güçlerine saldırı düzenleyebilecek.

İznin ne zaman verildiği bilinmiyor

Diğer taraftan Biden'ın 'gizli' izninin ne zaman verildiği belirtilmedi. Kiev yönetimi, Amerikan silahlarıyla Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedeflere saldırılar düzenlemek istiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kiev'in Batılı müttefiklerinin, kendi tedarik ettikleri silahları kullanarak Rusya'ya saldırı düzenlemesine izin vermesi halinde küresel bir çatışma tehlikesinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Blinken: Duruma uyum sağlayacağız

ABD, Rusya'ya doğrudan saldırılarda Amerikan silahlarının kullanılmasını teşvik etmediğini veya buna olanak sağlamadığını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Washington'ın konuya ilişkin tutumunu aktarırken "uyum sağlayacaklarını ve adapte olacaklarını" belirtti.

Rusya öfkeli: Hepsini imha ederiz

Biden'ın Rusya'nın iç noktalarına yönelik saldırılara izin verdiğine yönelik söylentiler, Rusya'yı küplere bindirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı silahlarının Moskova'ya karşı kullanılmasının, savaşa katılmak anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Medvedev, "Ölümcül bir hata yapmış olurlar. Hepsini imha ederiz." dedi.