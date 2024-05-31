Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rus askerleri bize gülüyor Zelensky, ellerindeki silahlara rağmen Ruslar tarafından 'avlandıklarını' söyledi. Ukraynalı lider, "Ruslar buna gülüyor. ABD bize daha fazla güvenmeli" dedi.

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ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı'nın silahlarına rağmen Rus ordusuna karşılık veremediklerini söyledi. Zelensky, Rusların Ukrayna'yla dalga geçtiğini düşünüyor.

The Guardian'a konuşan Zelensky, Batı'dan tedarik ettikleri silahların varlığına işaret etti. Buna rağmen "Rus tarafından kendilerini öldüren katilleri, teröristleri görmeye devam etmelerinin mantıksız" olduğunu belirtti.

Rusya'yı işaret eden Zelensky, "Ruslar Ukraynalıları avlıyor." ifadesini kullandı.

"Bu duruma gülüyorlar"

"(Ruslar) Bazen bu duruma gülüyorlar diye düşünüyorum." diyen Zelensky, "Onları görebildiğimizi ancak onlara silahlarımızla ulaşamadığımızı biliyorlar." şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD'nin Rusya içindeki hedeflere yönelik Batılı silahların kullanımını geciktirmesinin daha fazla can kaybına yol açtığını savundu.

"Biden 'nükleer tırmanma' endişesini yenmeli"

Beyaz Saray'ın kaçamak tavrının yeni ölümleri beraberinde getirdiğini anlatan Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden'dan Moskova ile olası bir 'nükleer tırmanma' konusunda duyduğu sürekli endişeleri yenmesini istedi.

ABD'ye seslendi: Bize güvenin

Vladimir Zelensky, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurabilecek "güçlü" uzun menzilli silahlar kullanabilmeleri gerektiğini" dile getirirken "ABD, bize daha fazla güvenmeli." diye ekledi. Ancak Biden hükümeti, bu kırmızı çizginin aşılmasını istemiyor.

Zelensky, "Bize inanın. Onlara yanıt vermeliyiz" derken, "Onlar güçten başka bir şey anlamaz. Biz ilk ve son hedef değiliz." ifadelerini kullandı.

"Putin deli değil, tehlikeli"

Ukraynalı lider, söz konusu röportajını şu ifadelerle tamamladı: