Çekya'da göğüs büyütme ameliyatına girdi: Saçları döküldü

Haber Merkezi

Çekya'da, görenleri şaşırtan bir durum yaşandı.

Ülkede yaşayan Barbora Kropackova isimli şahıs, göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı.

Kropackova, ameliyatın hemen ardından saçlarının dökülmeye başladığını fark etti.

GÖĞÜSLERİNİ BÜYÜTMEK İSTEDİ: SAÇ, KAŞ VE KİRPİKLERİNİ KAYBETTİ

Daha sonra Kropackova'nın saçlarının ardından kaş ve kirpikleri de döküldü.

Silikon implantların, alopesi üniversalis adı verilen otoimmün hastalığı tetiklediğini belirten genç diş hekimi, operasyondan sonra daha da özgüvensiz hissettiğini söyledi.

Silikon implantların tetikleyici bir etken olduğunu ifade eden Barbora Kropackova, "Ameliyattan sonra başka sağlık sorunları da yaşadım. Gözlerim seğirmeye başladı. Kas ve eklem ağrılarım oluştu.'' dedi.

"GÖĞÜSLERİNİZİN NASIL GÖRÜNDÜĞÜ ÖNEMLİ DEĞİL"

Daily Mail'in aktardığına göre görüntüsüyle barıştığını da ifade eden Barbora Kropackova, ''Göğüslerinizin nasıl göründüğü o kadar da önemli değil. Eğer eşiniz göğüslerinizden memnun değilse, ona çok istiyorsa kendi göğüslerini yaptırabileceğini söyleyin.'' dedi.