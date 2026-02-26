Cenevre’de ABD–Ukrayna teması sona erdi: Gözler üçlü zirveye çevrildi

ABD heyetine, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti.

Taraflar, savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve uzun vadeli güvenlik düzenlemelerini masaya yatırdı.

RUS MÜZAKERECİ AYRI GÖRÜŞME YAPTI

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rus müzakereci Kirill Dmitriev de görüşmelerin yapıldığı Hotel des Bergues’e geldi. Dmitriev’in ABD’li yetkililerle ayrı bir temas gerçekleştirdiği, ancak Ukrayna heyetiyle doğrudan görüşmediği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Cenevre’deki temasların ardından yaptığı açıklamada, bir sonraki üçlü toplantı için hazırlıkların olgunlaştığını belirtti.

Zelensky, görüşmenin büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılacağını ve mart ayı başının hedeflendiğini söyledi.

"UZUN VADELİ MEKANİZMALARA ODAKLANILDI"

Ukrayna’nın başmüzakerecisi ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre’deki turda iki ayrı formatta temas yürütüldüğünü ifade etti, ABD ile ikili görüşmeler ve ABD ile İsviçre’nin dahil olduğu üçlü toplantı.

Umerov, ABD tarafını temsilen Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiklerini, ardından Zelensky ile ortak değerlendirme yaptıklarını aktardı.

Görüşmelerde güvenlik parametreleri, ekonomik kararlar ve ileride imzalanabilecek anlaşmalara temel oluşturacak mutabakat başlıkları ele alındı. Özellikle Ukrayna’nın yeniden inşası ve yatırım planlarına ilişkin belge üzerinde detaylı çalışma yürütüldüğü bildirildi. Ukrayna Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev’in de sürece dahil olduğu belirtildi.

CENAZE TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diplomatik temaslar sürerken, Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir cenaze takası da yapıldı. Açıklamalara göre Rusya bin Ukraynalı askerin cenazesini iade ederken, Ukrayna da 35 Rus askerinin cenazesini teslim etti.

LAVRON'DAN "SON TARİH YOK" MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin değerlendirme yapmanın erken olduğunu söyledi. Rus basınına konuşan Lavrov, “Bizden son tarih konusunda bir şey duydunuz mu? Bizim için son tarih söz konusu değil. Bizim hedeflerimiz var ve bunlara ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.