ABD-İran müzakerelerinde üçüncü tur sona erdi

Orta Doğu'da belirsizlik artıyor...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD-İran müzakerelerinin üçüncü turunda, arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

4'ÜNCÜ TUR VİYANA'DA

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Bakan, “ABD ile İran arasındaki görüşmelerde verimli bir gün geçirdik. İlgili başkentlerdeki istişarelerin ardından müzakerelere kısa süre içinde yeniden başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Al-Busaidi ayrıca, teknik düzeydeki görüşmelerin önümüzdeki hafta Viyana’da yapılacağını duyurdu.

ARAKÇİ: ANLAŞMAYA YAKINIZ

İran’ın üst düzey diplomatı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerde bazı başlıklarda anlaşmaya varmaya “yakın” olduklarını açıkladı.

Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin üçüncü turunun ardından basın mensuplarına konuşan Arakçi, tarafların teknik ekiplerinin pazartesi günü yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmelerin şimdiye kadarki en ciddi ve en uzun temaslar olduğunu vurgulayan Arakçi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Ancak bazı görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirten Arakçi, İran resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, “Başkentlerde istişarelerin yapılması gerekiyor. Ardından gelecek hafta dördüncü tur görüşmeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

ABD BASINI GÖRÜŞMELER "OLUMLU" DİYOR

Amerikan Axios'ta yazan İsrailli gazeteci Barak David'e açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili, Cenevre'deki görüşmeleri değerlendirdi.

Yetkili, ABD adına Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in katıldığı görüşmelerin "olumlu" geçtiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

İran-ABD müzakerelerine aracılık yapan Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Cenevre'de yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini açıklamıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, bu sabah yerel saatle 09.00'da başlayan ve 3 saat civarında gerçekleşen toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

ABD DENİZ KUVVETLERİ'NİN 3'TE 1'İ BÖLGEDE

ABD, İran'la yaşanan gerilimin ardından Akdeniz'den Umman Denizi'ne uzanan hattaki askeri varlığını güçlendirerek savaş gemisi sayısını 23'e çıkardı.

Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden kaynaklardan yapılan derlemeye göre, ABD'nin Akdeniz'de 10, Aden Körfezi'nde 1, Umman Denizi'nde 10, Basra Körfezi'nde 2 savaş gemisi bulunuyor.

ABD'nin halihazırda Akdeniz'de konuşlu 1 uçak gemisi, 8 muhrip ve 1 akaryakıt gemisi olmak üzere toplam 10 savaş gemisi görev yapıyor.

ABD donanmasının en yeni nesil uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, nükleer tahrik sistemi sayesinde uzun süre yakıt ikmali yapmadan görev yapabiliyor. Tam yüklü ağırlığı yaklaşık 100 bin tona ulaşan gemi, 75'e kadar savaş uçağı taşıma kapasitesiyle açık denizlerde hava operasyonu yapılabilmesini sağlıyor.

Gemi, gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve yakın hava savunma sistemleriyle donatılırken, nükleer reaktörle çalışıyor. Yaklaşık 4 bin 550 personelin görev yaptığı gemi, ABD'nin küresel askeri caydırıcılığının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

UMMAN DENİZİ'NDE 10 SAVAŞ GEMİSİ

ABD'nin Umman Denizi'nde 1 uçak gemisi, 5 muhrip, 2 akaryakıt gemisi ve 2 kıyı muharebe gemisi olmak üzere toplam 10 askeri unsuru konuşlanmış bulunuyor.

ABD donanmasında bulunan "Nimitz" sınıfı 10 uçak gemisinden biri olan USS Abraham Lincoln'de, 5 bin 750 askeri personel görev yapıyor.

Umman Denizi'nde konuşlu muhrip gemilerinde ise yaklaşık 1380 görevli bulunuyor.

"Lewis and Clark" sınıfı ikmal gemisi USS Carl M. Brashear, mühimmat, yedek parça, erzak ve diğer lojistik malzemeleri savaş gemilerine denizde ikmal edebiliyor.

Entegre elektrikli tahrik sistemiyle donatılan USS Carl M. Brashear, uzun süreli operasyonlarda görev gücünün sürdürülebilirliğini destekliyor.

"Henry J. Kaiser" sınıfı akaryakıt ikmal gemisi Henry J. Kaiser ise seyir halindeki savaş gemilerine yakıt transferi yaparak, filonun operasyon menzilini önemli ölçüde artırıyor.

"Independence" sınıfı kıyı muharebe gemisi olan USS Canberra ve USS Santa Barbara, yaklaşık 40 kişilik mürettabatı ile ABD'nin kıyı bölgelerinde hızlı reaksiyon alma kapasitesini yükseltiyor.