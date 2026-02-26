Nottingham Forest - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

TUR İHTİMALLERİ

İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.