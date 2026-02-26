Pakistan'da tüp patladı: 7 ölü 25 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Chaman kentinde tüp patlayan evin çatısı ve duvarları çöktü.

Enkaz altında kalanlar olduğunu belirten polis, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildiğini aktardı.

Patlamada aralarında çocuklarında bulunduğu en az 7 kişi hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı açıklandı.

BİRÇOK YARALININ DURUMU AĞIR

Hastane yetkilileri yaralıların birçoğunun durumunun kritik olduğu ifade ederek patlamada ölen ve yaralanan çocukların yaşlarının 5 ila 12 arasında değiştiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Karaçi kentinde tüp patlayan binada kısmi çökme yaşanmış ve aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu en az 16 kişi hayatını kaybetmişti.