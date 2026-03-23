CENTCOM Komutanı Cooper: İran çaresizce saldırıyor

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 3 hafta geride kaldı.

Dini liderleri dahil birçok üst düzey böneticisini kaybeden İran'ın misillemeleri sürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’ın bölgede çaresizlik belirtisi gösterdiğini ve askeri kapasitesinin zayıfladığını açıkladı.

İngiltere merkezli İran International kanalına konuşan Cooper, “Son birkaç hafta içinde 300’den fazla sivil hedefi kasten saldırdılar.” ifadelerini kullandı.

Cooper, İran’ın saldırılarında drone ve füze kullanımının yoğun olduğuna dikkat çekerek, artık her saldırıda yalnızca bir veya iki araç kullanıldığını belirtti.

PENTAGON VERİLERİNE GÖRE SALDIRILAR AZALDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Mart ayının ilk haftasında İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının çatışmanın başlangıcına göre dramatik şekilde düştüğünü duyurmuştu. Pentagon’a göre füze fırlatmaları yüzde 90, drone saldırıları ise yüzde 86 oranında azaldı.

Cooper’ın açıklamaları, ABD yönetiminin İran’ın bölgedeki askeri etkinliğini sorguladığını ve sivil hedeflere yönelen saldırıları “çaresizlik işareti” olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

SAVAŞTA YENİ DÖNEMİN İŞARETLERİ

Amiral Cooper, İran’ın giderek daha seçici ve küçük çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, bu durumun bölgedeki istikrarsızlığın sürdüğünü ancak kitlesel saldırı kapasitesinin artık sınırlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.