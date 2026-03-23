İran'dan İsrail'e atılan füzede İspanya'ya teşekkür notu

Orta Doğu’daki çatışmalar sürerken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarına karşı çıkmış ve İspanyol üslerini saldırıya kapatma kararı almıştı. Bu tavrı, İran tarafından dikkatle karşılandı.

İran, liderin tutumunu ve teşekkürlerini içeren yazıları içeren görselleri, bölgedeki füzelerine yapıştırmaya başladı. Bu hareket, savaşta diplomatik jestlerin sıra dışı bir boyutunu ortaya koydu.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

ABD-İran-İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. İran, son olarak İsrail’in Dimona ve Arad bölgelerine saldırdı; ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail’in misilleme açıklamaları sürerken ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı açmaları için 48 saat süre verdi.

Trump, enerji santrallerine yönelik ültimatomuyla ilgili açıklamasında, “İran tamamen yok edilecek ve bunun sonuçları çok iyi olacak.” ifadelerini kullandı.

FÜZELERE YAPIŞTIRILAN MESAJLAR

İran’ın füzelere yapıştırdığı görsellerde, Sanchez’in İran’a yönelik saldırıyı eleştiren sözleri ve teşekkür mesajları yer alıyor. Uzmanlar, bu uygulamanın diplomasi ve propaganda açısından benzersiz bir örnek olduğunu belirtiyor.

Bu gelişme, savaşın sadece sahada değil, sembolik ve mesaj içerikli hamlelerle de yürütüldüğünü gözler önüne serdi.