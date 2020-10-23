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    Cerablus'ta akaryakıt pazarına füzeli saldırı

    El Koussa köyünde bulunan akaryakıt pazarına düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 22:45
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 22:50
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    Cerablus'ta akaryakıt pazarına füzeli saldırı

    Suriye’nin Cerablus kentindeki bulunan El Koussa köyündeki bir akaryakıt pazarına füzeli saldırı yapıldı.

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının Hmeimim'deki Rusya’ya ait askeri üsten yapıldığı iddia edilmişti.

    5 ÖLÜ 15 YARALI

    Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarırken, yaralılarının durumlarının ağır olduğunu belirtti.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saldırı sonrası pazar yerinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Cerablus'ta akaryakıt pazarına füzeli saldırı VİDEO

    Cerablus ta akaryakıt pazarına füzeli saldırı #1

    Cerablus ta akaryakıt pazarına füzeli saldırı #2

    Cerablus ta akaryakıt pazarına füzeli saldırı #3

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