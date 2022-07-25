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    Cezayir: Esad, Arap Birliği'ne geri alınmalı

    Esad rejiminin Arap Birliği'nde olmamasının, ortak Arap çalışmalarına zarar verdiği iddia edildi.
    • 25.07.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 18:00
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    Cezayir: Esad, Arap Birliği'ne geri alınmalı

    Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Suriye'de rejim kontrolündeki bölgeye ziyaret düzenledi.

    Lamamra, ziyaretini, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Özel Temsilcisi olarak gerçekleştirdi.

    "Derin ilişkilerimiz var"

    Başkent Şam'da bulunan Lamamra, Esad rejiminin dışişleri bakanı Faysal Mikdad ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

    Lamamra, "Derin ilişkilerimiz var. İki ülke arasındaki ilişkiler daha da geliştirilmeli." dedi.

    "Arap yönetiminde Suriye de olmalı"

    Cezayir'deki Arap Birliği zirvesinin 1-2 Kasım'da düzenleneceğini belirten Lamamra, "Suriye'nin Arap Birliği'nde olmaması, ortak Arap çalışmasına zarar vermektedir. Arap yönetiminde Suriye de olmalı." ifadesini kullandı.

    Rejimin üyeliği 2011'de askıya alındı

    Rejimin dışişleri bakanı Mikdad da "Cezayir, 11 yıldır Suriye halkının yanında durdu." diyerek, henüz Arap Birliği zirvesine hazırlık yapmadıklarını söyledi.

    Arap Birliği, Suriye'de iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esad rejiminin üyeliğini askıya almıştı.

    Cezayir: Esad, Arap Birliği ne geri alınmalı #1

    Cezayirli Bakan, Esad ile görüştü

    Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, rejimin lideri Esad ile bir araya da geldi.

    AA'nın haberine göre, Cezayirli Bakan, Esad'a, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan mektup iletti.

    Görüşmede, Esad'ın, Cezayir ile iş birliğini ilerletmek istediklerini belirttiği kaydedildi.


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