Cezayir, hava sahasını Fransa'ya kapattı

Macron'un sözlerinin ardından gerilim tırmanırken, Cezayir hükümeti yeni kararını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tepki çeken açıklamalarının ardından Cezayir, radikal bir karara imza attı.

Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapatma kararı aldı.

FRANSIZ ASKERİ UÇAKLARI İÇİN HAVA SAHASI KARARI

Le Figaro gazetesinin Fransız ve Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı kaydedildi.

İKİ UÇUŞ ERTELENDİ

Fransa Genelkurmay Başkanlığının, bu durumu bu sabah öğrendiği, Cezayir'in askeri uçuşlara ilişkin izin taleplerini onaylamadığı ve iki uçuşun ertelenmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Pascal Ianni, yaptığı açıklamada, Cezayir'in bu kararının Fransa'nın operasyonlarını etkilemediği ve operasyonlara ilişkin herhangi bir endişeleri olmadığını belirtti.

PARİS BÜYÜKELÇİSİ GERİ ÇAĞRILDI

Fransa, Cezayir'in hava sahasını Barkhane Operasyonu çerçevesinde kullanıyordu.

Cezayir, dün Paris büyükelçisinin "birtakım istişarelerde bulunmak üzere" geri çağrıldığını açıklamıştı.

MACRON'UN SKANDAL SÖZLERİ

Fransız hükümeti; Cezayir, Fas ve Tunus vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçlaması ve "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadeleri Cezayir'in tepkisine neden olmuştu.

AFRİKA'DA FRANSA'NIN SÖMÜRGECİ TARİHİ

Fransa'nın, Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

1,5 MİLYON CEZAYİRLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.