Cezayir, Irak ve Ürdün, Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü konusunda istekli

Esad’ın, halkına karşı işlediği suçlar nedeni ile 2011’de çıkarıldığı Arap Birliği’nden, Suriye için yeşil ışık yandı. Cezayir, Irak ve Ürdün’ün, Suriye’nin dönüşünde istekli oldukları belirtildi.

Suriye’de yaşanan insan hakları ihlalleri ve Beşar Esad’ın kendi halkına karşı işlediği suçlar nedeni ile 12 Kasım 2011’de rejimin Arap Birliğine olan üyeliği askıya alınmıştı.

Mısır merkezli bir televizyon kanalında "Sada el-Beled"e röportaj veren Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, isimlerini zikretmeden bazı Arap ülkelerinin sessizce Suriye açılımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Genel Sekreter, Esad rejiminin Arap Birliği’ndeki koltuğunu doldurması için geri dönüş prosedürlerinin başlatılmasıyla ilgili resmi veya gayri resmi talebin şahsen kendisine gelmediğini ifade etti.

“CEZAYİR, SURİYE’NİN GERİ DÖNME MESELESİNİN ÖN SAFLARINDA YER ALIYOR”

Cezayir'de Mart 2022'de Arap Birliği Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini aktaran Ebu Gayt, Cezayir, Irak ve Ürdün'ün Esad’ın Arap Birliğindeki koltuğuna geri dönmesi konusunda istekli olduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Cezayir, Suriye'nin geri dönme meselesinin ön saflarında yer alıyor. Irak, Suriye'nin Birliğe dönüşünden bahsediyor ve Ürdün, Suriye'nin geri dönmesini, temaslar başlatmasını ve büyükelçilerin iade edilmesini istiyor. "





DÖNÜŞ, BİRLİK İÇİNDE KONSENSÜS SAĞLANIRSA MÜMKÜN

Esad’ın Birliğe geri dönüşünün ancak Arap Birliği’nde konsensüs sağlanması durumunda gerçekleşebileceğini vurgulayan Ebu Gayt, bazı Arap ülkelerinin bir Suriye açılımı başlattığını, bu konu için Arap Birliği’nde oylama yapılabileceğini ifade etti.