Cezayir'de keşif uçağı düştü: 4 kişi öldü

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden uçak kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ülkenin doğusundaki Cicel kentindeki Ferhat Abbas Havalimanı yakınlarında küçük bir keşif ve orman yangınlarını izleme uçağının düştüğü ifade edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada Sivil Savunma Hava Birimi Komutanı Albay Rıdvan Berci, stajyer Pilot Suheyb Galayi ile ismi açıklanmayan uçuş okulu eğitmeni ile 'Air Tractor' şirketinden Şili uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise uçak kalkıştan sadece bir dakika sonra Cicel'in yaklaşık 15 kilometre doğusunda bulunan Ferhat Abbas Havalimanı'nı çevreleyen çitin içine düştü.

Sekikda kentindeki orman yangınlarını izlemekle görevli uçağın yakıt ikmali yapmak üzere Cicel'e döndüğü daha sonra görevine devam ettiği kaydedildi.