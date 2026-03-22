Fatih'te çöken binalarda 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da korkunç bir olay meydana geldi.

İstanbul Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi, Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, doğalgaz patlaması sonucunda çöktü.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, iki katlı bir bina ve bitişiğindeki metruk bina büyük bir patlama sesi ile birlikte yıkıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışmaları uzun süre devam etti.

11 KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda akşam saatlerinde enkaz altına kalan vatandaşların tamamı çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan kişi sayısının toplam 11 kişi olduğu açıklandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, vatandaşlar arasından bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diğer 10 yaralının hastaneye kaldırıldığı açıklanırken birinin durumunun ağır olduğun belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Gürlek açıklamasında "İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir." dedi.

BURHANETTİN DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı mesajı yayınladı.

Duran mesajında, "İstanbul’un Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi’nde iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

"ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARINA GEÇİLMİŞTİR"

Yaşanan olaya ilişkin bir açıklamada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Çiftçi, şunları kaydetti:

İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelen ve doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamaya ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır.



Enkaz altında kalan 11 vatandaşımıza ulaşılmış; ekiplerimizin titiz ve fedakâr çalışmaları neticesinde arama kurtarma süreci sona ermiş, enkaz kaldırma çalışmalarına geçilmiştir.



Meydana gelen olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Süreç, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda hassasiyetle yürütülmektedir.



Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.