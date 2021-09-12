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- Cezayir’de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü
Cezayir’de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü
Cezayir'de bir tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
- İHA
- 12.09.2021 - 23:58
Cezayir’in batısındaki Naama eyaletinde bulunan Al-Mashriah semti yakınlarında bir tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı bildirildi.
18 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Sivil Koruma Genel Müdürlüğü yetkilisi Nassim Barnawi, sivil koruma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığını ve hayatını kaybedenlerin de Al-Mashriah Hastanesi’nin morguna taşındığını ifade etti.
Barnawi, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.
Cezayir’de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü-Video