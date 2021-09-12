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    Cezayir’de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü

    Cezayir'de bir tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 23:58
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    Cezayir’de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü

    Cezayir’in batısındaki Naama eyaletinde bulunan Al-Mashriah semti yakınlarında bir tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı bildirildi.

    18 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

    Sivil Koruma Genel Müdürlüğü yetkilisi Nassim Barnawi, sivil koruma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığını ve hayatını kaybedenlerin de Al-Mashriah Hastanesi’nin morguna taşındığını ifade etti.

    Barnawi, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

    Cezayir’de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü-Video

    Cezayir’de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü #1

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