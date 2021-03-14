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    Chicago'da partide silahlı çatışma çıktı

    Kentte düzenlenen bir partide yaşanan arbede sonucunda çıkan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 17:27
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    Chicago'da partide silahlı çatışma çıktı

    ABD’nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde, Park Manor semti yakınlarında bir partide çıkan kavga önce arbedeye, daha sonra da silahlı çatışmaya dönüştü.

    2 ÖLÜ, 13 YARALI

    Chicago Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri, çatışmanın çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

    Chicago da partide silahlı çatışma çıktı #1

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