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- Chicago'da partide silahlı çatışma çıktı
Chicago'da partide silahlı çatışma çıktı
Kentte düzenlenen bir partide yaşanan arbede sonucunda çıkan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
- DHA
- 14.03.2021 - 17:27
ABD’nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde, Park Manor semti yakınlarında bir partide çıkan kavga önce arbedeye, daha sonra da silahlı çatışmaya dönüştü.
2 ÖLÜ, 13 YARALI
Chicago Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri, çatışmanın çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.