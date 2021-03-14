Chicago'da partide silahlı çatışma çıktı

Kentte düzenlenen bir partide yaşanan arbede sonucunda çıkan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

ABD’nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde, Park Manor semti yakınlarında bir partide çıkan kavga önce arbedeye, daha sonra da silahlı çatışmaya dönüştü.

2 ÖLÜ, 13 YARALI

Chicago Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri, çatışmanın çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.