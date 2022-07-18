CIA Başkanı Ermenistan'la Türkiye müzakere süreçlerini görüştü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın CIA direktörü Burns ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile müzakere süreçleri ele alındı.

Orta Asya ve Batı Asya'daki peş peşe gelen başarısızlıkların ve yenilgilerin ardından Washington hükümeti tüm imkanlarını Güney Kafkasya'ya aktarmaya çalışıyor.

Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la başlattığı normalleşme adımlarının ardından Erivan'a gizli bir ziyaret gerçekleşti.

CIA Direktörü Ermenistan'da

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

İkili arasındaki görüşmede, "Uluslararası ve bölgesel güvenliğin, terörizme karşı mücadelenin ve Güney Kafkasya bölgesinde gelişmekte olan olayların ele alındığı" aktarıldı.

Türkiye ve Azerbaycan'la başlayan müzakereler görüşüldü

Bu bağlamda taraflar Ermenistan-Azerbaycan ve Ermenistan-Türkiye müzakere süreçlerini de ele aldı.

Burns, Erivan'da Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin sekreteriyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

CIA Direktörü William Burns'un gizli ziyaretinin ardından Erivan'a üst düzey ziyaretler gerçekleşmeye devam ediyor.





Rusya İstihbarat Başkanı'da Erivan'da

CIA Başkanından sonra şimdi de Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narişkin Ermenistan’a gelerek Paşinyan ile görüştü

Görüşme ile ilgili basına açıklama yapılmazken, ana gündem konusunun Türkiye ve Azerbaycan ile başlayan müzakere süreçleri olduğu tahmin ediliyor.



