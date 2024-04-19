CIA Direktörü Burns: Daha fazla yardım göndermezsek Ukrayna kaybedecek William Burns, Ukrayna'nın kaybetme riskinin yüksek olduğunu söyledi. Üst düzey CIA yetkilisi, "Cephaneleri tükeniyor" uyarısında bulundu.

AA

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya desteği sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Burns, Ukrayna'nın yıl sonuna kadar savaşı kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

CNN'in haberine göre Burns, Teksas eyaletindeki George W. Bush Merkezi'nde düzenlenen "2024 Liderlik Forumu"nda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın kaybetme riski yüksek: Cephaneleri tükeniyor

ABD'nin daha fazla askeri yardım sağlamaması halinde Ukrayna'nın 2024'ün sonuna kadar savaş alanında kaybetme riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten Burns, şöyle dedi:

Cephaneleri tükeniyor. Bizim de onlara yardım etmek için zamanımız tükeniyor.

Burns, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini ertelememesi gerektiği uyarısında bulundu.

Rusya'dan füzeli saldırı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırılar sonrası yanan binadaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgede, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)