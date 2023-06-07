CIA Direktörü Burns'tan Yunan şehirlerine ziyaret CIA Direktörü William Burns, 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

AA

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a gitti.

Burns'un temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

İki adayı CIA ajanları ile ziyaret etti

Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.

Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs’ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.

İki ülkede yapılan seçimler ve dış politikada yenilenme süreci

Yunanistan ve Türkiye arasında uzun süredir var olan deniz yetki alanları, adaların silahlandırılması gibi konulardaki gerilim devam ederken iki ülkede de yapılan seçimlerden sonra belirgin olmasa da olumlu açıklamalar yapılmıştı.

Türkiye'de dış politikada yeni bir dönemin başlangıcı yapılırken Yunanistan'da ise seçimlerin tekrar edilmesiyle yeni hükümet kurulacak.

Bu süreçte ABD istihbaratının başındaki isim tarafından böylesine gizli bir ziyaret dikkatleri üzerine çekti.