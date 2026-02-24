Abone ol: Google News

CIA'den İran halkına mesaj: Yardımınıza hazırız

CIA, ABD-İran geriliminin tırmandığı dönemde İran halkına, "Yardımınıza hazırız" mesajı paylaştı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Farsça hesabından yaptığı paylaşımda İran halkına çağrıda bulunarak kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

CIA, açıklamasında, "Merhaba. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur. Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız" ifadelerini kullandı.

AYRINTILI TALİMATLAR PAYLAŞILDI

Paylaşımın devamında güvenlikle ilgili herhangi bir durumda İranlıların CIA birimlerine nasıl ulaşacağına yönelik teknik anlatımın yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verildi.

Videoda İranlıların nasıl iletişime geçebileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaşılırken iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından kaçınarak sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılması önerildi.

