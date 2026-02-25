İsrail basınında Eurofighter alarmı: Türk Hava Kuvvetleri güçleniyor

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması, İsrail’deki güvenlik çevrelerinde kaygı yaratmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE’NİN GELİŞMİŞ EUROFIGHTER ANLAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail basınından Maariv gazetesi, "Ankara dev anlaşmayı tamamladı: Onlarca gelişmiş savaş uçağı yolda" başlıklı dikkat çeken haberinde, Türkiye'nin Meteor füzeleri ve AESA radar sistemleriyle donatılmış onlarca gelişmiş Eurofighter savaş uçağını kapsayan büyük bir tedarik anlaşmasına imza attığını bildirdi.

"TÜRKİYE BÖLGESEL ARENADA DAHA DA GÜÇLENECEK"

Haberde, önümüzdeki birkaç yıl içinde Türk Hava Kuvvetleri’nin askeri kapasitesini iki katına çıkararak bölgedeki güç dengelerinde çok daha etkili bir konuma ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

"ANKARA EUROFIGHTER TEDARİKİNİ HIZLANDIRDI, FİLO BÜYÜYOR"

İsrail basınında yer alan haberde, Türkiye’nin hava kuvvetlerini güçlendirme hedefi doğrultusunda Eurofighter savaş uçaklarını kapsayan geniş kapsamlı bir tedarik sürecini sürdürdüğü belirtildi.

Maariv gazetesinin aktardığı bilgilere göre, ilk etapta bir yıl içinde 24 Eurofighter uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi planlanıyor. Üç ila dört yıllık süreçte ise bu sayının 56’ya ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

Haberde, standart bir Eurofighter filosunun genellikle 12 ile 16 uçaktan oluştuğuna dikkat çekilirken, söz konusu alımın Türkiye’nin hava gücünde önemli bir genişleme sağlayacağı değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca pilotlar ile yer bakım personelinin eğitimlerinin Birleşik Krallık’ta gerçekleştirileceği öne sürüldü.