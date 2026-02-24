Meksika'nın maden zenginliği

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik operasyon, tüm ülkeyi savaş alanına çevirdi.

Kartelin lideri El Mencho'nun öldürülmesi üzerine kartel üyelerinin sokağa inmesiyle başlayan ve 16 eyalette eş zamanlı devam eden şiddet olaylarında 55 kişi hayatını kaybetti.

MEKSİKA'NIN MADEN KAYNAKLARI

Kaosun devam ettiği ülke, bir yandan da zengin maden yataklarıyla dikkatleri üzerine çekti.

GÜMÜŞ ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERİ

Kuzey Amerika ülkesi olan Meksika, dünyada en fazla gümüş üreten ülke konumunda bulunuyor.

Birçok madenin rezervinde listenin ilk sıralarında yer alan ülke, gümüş üretiminde küresel madencilik sektöründe stratejik konumda yer alıyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI BÜYÜK

Ekonomisine büyük katkı sağlayan bu yeraltı zenginlikleri, Meksika'yı hem üretim hacmi hem de ihracat potansiyeli bakımından uluslararası piyasada ön sıralara taşıyor.

GÜMÜŞ REZERVİ 37 BİN TON

Meksika'nın kanıtlanmış gümüş rezervi 37 bin ton, yıllık gümüş üretimi ise 6 bin 300 ton olarak biliniyor.

FLUROITTE İSE İKİNCİ SIRADA

Ülke, fluroit madeninde ise rezerv bakımında dünyada ikinci sırada yer alıyor. Kanıtlanmış fluroit rezervi 68 milyon ton, yıllık gümüş üretimi ise 1,2 milyon ton.

KÜRESEL ÜRETİMDE RAKAMLARLA MEKSİKA

Küresel üretimde gümüşte 1.sırada, fluoritte 2.sırada yer alan Meksika, altın üretiminde ise 8.sırada yer alıyor.

Rakamlarla Meksika'da üretilen maden ve rezervler şu şekilde sıralandı;

Gümüş - 1. sırada | 6.300 ton

Fluorit - 2. sırada | 1,2 milyon ton

Molibden - 5. sırada | 17.000 ton

Çinko - 7. sırada | 700.000 ton

Kurşun - 7. sırada | 180.000 ton

Altın - 8. sırada | 130 ton

Bakır - 10. sırada | 700.000 ton