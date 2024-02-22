Çiftçi protestoları Avrupa'ya yayıldı: Çekya'da traktörler yollara indi Çekya sınırlarında sokaklara inen binlerce çiftçi traktörleriyle yolları kapatarak, seslerini duyurmaya çalıştı.

AA

Çiftçiler uzun süredir devam eden protestolarını sürdürüyor.

Binlerce çiftçi seslerini duyurmak için çabalarken sesler bu kez Çekya'da yükseldi.

AB'nin tarım politikalarına tepki gösterdiler

Çekya'da çok sayıda çiftçi ülkenin Slovakya, Polonya ve Almanya sınırlarında, başta Avrupa Birliği’nin tarım politikaları olmak üzere, uygulanan yoğun kontroller ve Birlik dışından daha düşük fiyatlara ürün ithal edilmesine tepki gösterdi.

Traktörlerle gösteri düzenlendiler

Çekya Çiftçi Odasından yapılan açıklamada, çiftçilerin, 3 bin traktör ve tarım aracıyla ülkenin Slovakya, Polonya, Almanya sınırlarının yanı sıra büyük kentlerde gösteri düzenlediği bildirildi.

Ziraat ürünlerinin fiyatlarına tepki gösterdiler

Çiftçiler, ülkede tarım alanındaki bürokratik engeller ve yoğun kontrollerin yanı sıra AB'nin tarım politikaları ve ziraat ürünlerinin Birlik dışından daha ucuza ithal edilmesine tepki gösterdi.

Başkent Prag'da, 19 Şubat'ta çok sayıda çiftçinin katılımıyla protesto düzenlenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)