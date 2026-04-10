Hizbullah lideri Kasım: İsrail yenilgiye uğradı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Hizbullah lideri Naim Kasım, bugün yaptığı açıklamada İsrail’in devam eden saldırılarına değindi.

"DÜŞMAN FÜZELERİ ENGELLEMEYİ BAŞARAMADI"

Hizbullah’ın, İsrail’in saldırılarına "nefes aldıkları sürece" karşı direnmeye devam edeceğini kaydeden Kasım, "İsrail düşmanı karada yenilgiye uğradı ve karadan işgal gerçekleştiremedi. Düşman, tüm saldırganlığına rağmen füzeleri engellemeyi başaramadı" dedi.

Kasım, İsrail birliklerinin pusu saldırılarında kayıplar verdiğini ve askeri araçlarının sınır boyunca imha edildiğini belirtti.

"İSRAİL SİVİL BÖLGELERE SALDIRIYOR"

İsrail'in Hizbullah'ın roket, topçu ve insansız hava aracı saldırılarının kuzeydeki Hayfa kentine kadar ulaşmasını engelleyemediğini de sözlerine ekleyen Kasım, İsrail'i savaş alanındaki "gerilemeleri" telafi etmek amacıyla Beyrut ve güneyine dahil sivil bölgelere yönelik saldırıları yoğunlaştırmakla suçladı.

"Düşmanın tehditleri ve silahları bizi korkutmayacak" diyen Kasım, Hizbullah’ın Lübnan'ın egemenliğini savunma kararlılığını yineledi.

"ÖNCEKİ DURUMA GERİ DÖNMEYİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili Hizbullah'ın duruşunu vurgulayan Kasım, "Önceki duruma geri dönmeyi kabul etmeyeceğiz" diyerek, diğer ülkelere seslendi.

Kasım, "İsrail'e bedava tavizler vermeyi bırakmaya" çağırdı.