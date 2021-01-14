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    Çin, 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi

    Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ülkeye, Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan bir heyetin gitmesi bekleniyor.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 07:48
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 07:50
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    Çin, 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi

    Koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin’de, mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi.

    Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede, 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

    Bunun marttan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

    DSÖ UZMANLARI BUGÜN ÇİN’E GELECEK

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyetin, virüsün kaynağını araştırmak üzere bugün Çin'e gelmesi bekleniyor.

    Çin, 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi #1

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