Çin: Afganistan'da yeni kurulacak hükümet desteklemeli

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni hükümet kurulması sürecinde uluslararası toplumun Afganistan'a baskı yapmak yerine desteklemesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'daki gelişmelere dair İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

"OLUMLU YÖNDE TEŞVİK EDİLMELİ"

Vang, görüşmede, Afganistan'daki sürece ilişkin, "Uluslararası toplum daha fazla baskı uygulamak yerine Afganistan'ı olumlu yönde teşvik etmeli ve yönlendirmeli." ifadesini kullandı.

"Taliban'ın, ABD liderliğindeki bir işgal tarafından zorla (ülkeden) çıkarıldıktan yaklaşık 20 yıl sonra yeniden iktidara geldiği" değerlendirmesinde bulunan Vang, Afganistan'daki durumun istikrarsız olduğuna ve belirsizliğini koruduğuna dikkati çekti.

"SAVAŞ ALANI OLARAK KULLANILMAMALI"

Vang, ayrıca, uluslararası topluma Afganistan'ın jeopolitik bir savaş alanı olarak kullanılmaması çağrısında bulunarak, ülkenin bağımsızlığına ve halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.