Çin, Almanya'dan 100 milyon doz koronavirüs aşısı alacak

BioNTech ile Çinli şirket arasındaki anlaşma kapsamında, Asya ülkesine aşı tedariği gerçekleştirilecek.

Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech arasında anlaşma imzalandı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, koronavirüse karşı mRNA teknolojisine dayanan BNT162 adlı aşıdan Çin’e ilk 100 milyon doz temini için anlaşma imzalandığı belirtildi.

ALMANYA'DAN ÇİN'E AŞI TEDARİĞİ

Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech’in, mart ayında Alman BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacaklarını deklare ettiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, Çin’e ilk tedarikin BioNTech’in Almanya’daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.

ÇİN'DE AŞI DENEMELERİ

Öte yandan, şirketler, 24 Kasım’da koronavirüs karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Çin'de 2. aşama klinik denemelerine başladıklarını duyurmuştu.