Euro
9.507
-0.28%
Dolar
7.7866
-0.63%
Altın
466.85
-0.1%
Borsa
1.404
0.61%
Bitcoin
153.134
1.66%
EXEN Coin
10.68
-0.74%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Çin, Almanya'dan 100 milyon doz koronavirüs aşısı alacak

    BioNTech ile Çinli şirket arasındaki anlaşma kapsamında, Asya ülkesine aşı tedariği gerçekleştirilecek.
    • AA
    • 16.12.2020 - 12:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, Almanya'dan 100 milyon doz koronavirüs aşısı alacak

    Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech arasında anlaşma imzalandı.

    Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, koronavirüse karşı mRNA teknolojisine dayanan BNT162 adlı aşıdan Çin’e ilk 100 milyon doz temini için anlaşma imzalandığı belirtildi.

    ALMANYA'DAN ÇİN'E AŞI TEDARİĞİ

    Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech’in, mart ayında Alman BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacaklarını deklare ettiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, Çin’e ilk tedarikin BioNTech’in Almanya’daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.

    Çin, Almanya dan 100 milyon doz koronavirüs aşısı alacak #1

    ÇİN'DE AŞI DENEMELERİ

    Öte yandan, şirketler, 24 Kasım’da koronavirüs karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Çin'de 2. aşama klinik denemelerine başladıklarını duyurmuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir